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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerimiz ile kültür sanat insanlarımıza sahip çıkıyoruz"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerimiz ile kültür sanat insanlarımıza sahip çıkıyoruz" -"Bu uluslararası niteliği olan müze, Galataport ile bütünleşen yapı ortaya koyuyor" -"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerimiz ile kültür sanat insanlarımıza sahip çıkıyoruz"

-"Bu uluslararası niteliği olan müze, Galataport ile bütünleşen yapı ortaya koyuyor"

-"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Gelecek nesillerimize büyük güçlü Türkiye bırakmak istiyoruz"

-"İhracatı, turizmi 3 kat 5 kat artırmak bunun hazırlığıydı. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, kararlı şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz"

-"Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip de icraat en az yapılan işlerin başında hangisi geliyor derseniz ilk sırada kültür sanat derim"

-"İstanbul belediye başkanlığını devraldığımız günleri hatırlıyorum Osmanlı'dan kalma eserlerin çoğu tahrip edilmişti"

-"Şehrin sadece su ulaşım gibi sorunlarını çözmekle kalmadık güçlü bir kültür sanat adımlarını attık. Bunlardan en önemlisi Haliç Kongre merkezidir"

-"Orada mezbahalar vardı ve burayı Haliç Kongre Merkezi'ne dönüştürdük"

-"Atatürk Merkezi binasının daha iyisini yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini hatırlatın"

-"Aynı şekilde Muhsin Ertuğrul tiyatrosunu yıkıyor daha güzelini yapacağız dediğimizde neler yaptıklarını hatırlayın"

-"AKM'yi yaptık ki İstanbul'un en büyük kongre merkezi oldu burası"

-"Yeni bir renk olan kültür merkezlerine çıkartılan zorlukları da hatırlayalım. Rami kışlası bunlardan biri"

-"Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz"

-"Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık. Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden vatandaşlık veren biz olduk"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern ziyaretinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Türkiye Politika Haberler

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