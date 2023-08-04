Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacakları görüşme hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Türkiye'nin taranması ve seçimlerden başarılı çıkılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tahıl koridoru projesi ve Deniz Kuvvetleri'nde bir kadın subayın amiralliğe terfi etmesi hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere dondurma ikramında bulundu

"Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar, Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak"

"(Putin ile görüşme) Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek"

-" Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılları un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere bunların naklini yapacağız"

"İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzelliktir. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunların devamı gelecektir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ile ilgili, "Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruya; "Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme konusunda Erdoğan, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoruna yönelik soruya Erdoğan, "Rusya ile aynı çizgideyiz. Tahılların una çevrilmesi ve bunların fakir ülkelere naklini yapacağız. Şu anda bile biz bakanlığımızı olarak bu adımları atmaya, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın yaptığı iş iyi değil. Geçmişteki yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Hele ki bunu Afrikalılar biliyor. Altın sevki durdurulmuş durumda. yapılan ülkelere zulmün karşılığıdır" şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi ettiği soruya yönelik Erdoğan, "Bu atamadan çok çok memnun oldum, hele de böyle bir kızımızın amiralliğe yükselmesi çok güzel. Ben kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda inşallah bunun devamı gelecektir" dedi