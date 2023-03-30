Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (8)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki bankacılık sektörünün sağlam temellere ve göstergelere sahip olduğunu belirterek, "Ayrıca etkin gözetim ve denetim altyapısı sayesinde bankacılık sektörümüz güçlü görünümünü şu anda da koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki bankacılık sektörünün sağlam temellere ve göstergelere sahip olduğunu belirterek, "Ayrıca etkin gözetim ve denetim altyapısı sayesinde bankacılık sektörümüz güçlü görünümünü şu anda da koruyor. Eski Türkiye döneminde yaşanan banka batışları ve kurtarma operasyonları artık mazide kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Anketleri yukarıda göstererek muhalefet ne yapmayı amaçlıyor, seçim gecesine dair bir provokasyon mu hedefleniyor? Seçmenlerde beklentiyi yükseltip oyun mu oynanmak isteniyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Vatandaşımızın bu noktadaki bakış açısını acaba nasıl terse yorumlarız, bunun gayreti içindeler başka bir şey değil." diye konuştu.

Erdoğan, "Seçimi ikinci tura bırakma senaryosu da olabilir mi bunun içinde?" sorusuna, "Her şey olabilir. Ama onların ikinci tura bırakma gayretleri bir defa çok çok ucuz algı operasyonu. Benim milletim bunu yutmaz." cevabını verdi.

Togg sahiplerinin belirlendiği ilk çekiliş hatırlatılarak, karalama kampanyaları yapıldığının söylenmesine karşılık da Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka ürettiği bir şey yok. 'Olsa da satılmaz.' Peki bu kadar kurada çıkanlar, bunu hangi algıyla, hangi alışkanlıkla sıraya girip bu kuranın çekilmesine katıldılar? 177 bin yanılmıyorsam şu ana kadar müracaat eden var. Biz bu hayali gerçekleştirmek için çok uğraştık. Aradığımız baba yiğitleri nihayet bulduktan sonra hızla işe başladık ve hamdolsun neticelendirdik. Önce tasarımı sonra fabrikası derken işte satış aşamasına geldik."

-"Benim tezim her zaman düşük faizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Avrupa'daki banka iflaslarının hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

"Benim tezim her zaman düşük faizdir. Avrupa devamlı yüksek faizlerle bu yolda devam etmek istedi ama bunların bu yüksek faiz teorisi tutmadı. Şu anda da bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar. Artan küresel enflasyon baskıları karşısında uygulamaya konan sıkı para politikalarının küresel ekonomik aktiviteyi baskılayarak tüm dünyayı resesyona sürükleyebilme riski var. Bu riski daha önceden gündeme taşımıştık ve bu konuda herkesin çok dikkatli olması gerektiğini de defaatle ifade etmiştik. Bütün bu uyarılarımıza rağmen bunun gerçeğe dönüştüğünü üzüntüyle görüyoruz."

Küresel ekonomik aktivitenin önemli derecede baskılanmış durumda olduğunu aktaran Erdoğan, bu hafta içerisinde Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, küresel büyümenin yüzde 2,2'ye gerileyeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Son 30 yılın en düşük büyüme rakamı olan bu beklentinin, dünya ekonomisinde kayıp bir 10 yıllık dönemi tetikleyeceğinin ifade edildiğini söyleyen Erdoğan, "Resesyon riski bu denli belirgin hale gelmişken bir de sıkılaşan para politikası, borçlanma maliyetlerini artırıyor, tahvil faaliyetlerini de düşürüyor. Bu nedenle bankaların zarar etmesi ve artan risk algısı nedeniyle mudilerin mevduatlarını çekmeleri sonucunda Amerika'da 3 banka biliyorsunuz iflas etti." dedi.

Aynı tehlikenin önce İsviçre Bankası Credit Suisse'e, şimdi de başka Avrupa bankalarına sıçradığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'da başlayan ve daha sonra Avrupa'ya da sirayet eden bu gelişmeler, küresel finansal istikrarı tehdit ediyor. Hamdolsun ülkemizdeki bankacılık sektörü sağlam temellere ve göstergelere sahiptir. Ayrıca etkin gözetim ve denetim altyapısı sayesinde bankacılık sektörümüz güçlü görünümünü şu anda da koruyor. Eski Türkiye döneminde yaşanan banka batışları ve kurtarma operasyonları artık mazide kaldı. Bankacılık sektörümüz, uluslararası kriterlere uyumu ve yüksek standartları ile dünyaya şu anda örnek olacak bir konumdadır. Bunu da açıkça söylemekte fayda var."

-"Şunların acınacak halini görünce milletim adına ben çok üzülüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami yapılması, başörtülü kadınlara yönelik muhalefetin geçmiş dönemdeki açıklamalarına ilişkin videonun izletilmesi ve "Siz bu siyasi tabloyu nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine, şöyle devam etti:

"Şunların acınacak halini görünce milletim adına ben çok üzülüyorum. Bir taraftan kalkıp Ayasofya'nın açılması noktasında çıkıyor Meral hanım 'açamazsınız' diyor. Meral hanım, Cumhurbaşkanının imzasının olduğu genelgeyi herhalde gördün, açtık mı açtık. Çıkıyor bir tanesi 'bir metrekarelik bez parçası' diyor. Bay bay Kemal 'ben ona çul derim' diyor. Bir başkası ne diyor, işte Karamollaoğlu, yazıklar olsun sana. 'Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız' diyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu noktada neresini kalkıp da müze olarak bıraktığını duydun, hangi kitapta var bu. Al işte Kabaoğlu denilen kaba mı kaba. Ayasofya'nın bir bölümünün müze olmasından bahsediyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ey Temel efendi. İşte sen o kaba denilen adamlarla şu anda aynı saftasın. Çıkıyor bir başkası 'yapılanın adı siyasi yüzsüzlüktür' diyor. Şu anda yanında olan Temel efendi ile beraber o hangi esaslar üzerinde hareket ediyor, rahmetli Erbakan hocamızın esasları üzerinde."

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın bütün hayalinin Ayasofya'yı açabilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sen acaba Erbakan hocayla ne zaman tanıştın? Ben Erbakan hocamızın partiyi kurduğu zaman gençlik kollarından itibaren başkanlık yapmış birisiyim. Sen ise daha sonradan katıldın. Ama yine sen Sivas'ta Belediye Başkanı olduğun zaman malum Madımak Oteli olaylarında seninle ilgili bu bay bay Kemal'ler, bunlar ne diyorlardı, 'Madımak katili' diyorlardı. Şimdi bakın ne hale geldi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, "Ayasofya'nın zincirlerinden kurtuluşunun, kız öğrencilerin eğitiminin önündeki engellerin kaldırılmasının", kimlerin gençlik hayali olduğunu gayet iyi bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldıran, okullardaki din eğitiminin kaldırılmasını isteyen CHP mi, Ayasofya'yı açtı? Yoksa başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen bay bay Kemal, 2008'de başörtüsü yasağını kaldıran yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu ne çabuk unuttu? Bay bay Kemal bunları unutmuş görünse de milletimin hafızası bunları asla unutmayacaktır. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Benim milletim bunlara gereken dersi işte 14'ünde verecektir. Milletçe buna hazır olmalıyız. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz ve inşallah bir daha sokulmayacaktır."

(Bitti)