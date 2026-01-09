Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 8 kategoride ödüller verilecek. Şiir kategorisinde Celal Fedai'ye takdim edilecek. Hikaye-Roman ödülünü Tarık Tufan'a takdim ediyoruz. Fikir ve Araştırma ödülümüzü Peren Birsaygılı Mut hanımefendiye tevdi ediyoruz" dedi.

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl 8 kategoride ödüller verilecek. Şiir kategorisinde Celal Fedai'ye takdim edilecek. Hikaye-Roman ödülünü Tarık Tufan'a takdim ediyoruz. Fikir ve Araştırma ödülümüzü Peren Birsaygılı Mut hanımefendiye tevdi ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
