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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

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RİO DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

RİO DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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