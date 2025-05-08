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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik" "Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz" "Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ'e karşı müşterek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik"

"Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz"

" Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ'e karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik"

"Irak'la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı"

"Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır"

"Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz"

"Irak'ın bilhassa Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin, bölgemizin istikrar ve huzuru bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum"

"İsrail üzerindeki baskının arttırılması dahil, elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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