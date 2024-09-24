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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin topraklarındaki İsrail soykırımı ve uluslararası toplumun bu duruma müdahale etme gerekliliği vurgulandı. Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların artırılması gerektiğini belirtti ve Kıbrıs Türk tarafının haklarının tanınması gerektiğini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Birleşmiş Milletler binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında İsrail tarafından uygulanan soykırımın insanlık için yeni bir utanç kaynağı olduğunu, uluslararası toplumun İsrail katliamlarını durdurmak için tek ses olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasını Türkiye'nin yakından takip ettiğini ve müdahil olacağını, Gazze'de şartların kış mevsiminin yaklaşmasıyla daha da ağır hale geldiğini, hastalıkların arttığını, bu nedenle Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba harcanması ihtiyacını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi haklarının tescilini istediğini, federasyon modeli dışındaki çözüm imkanlarının tarafların katılımıyla BM himayesinde bir toplantıda ele alınabileceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınmasının Ada'daki gerçekleri dikkate alan bir çözümün anahtarı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika

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