Erdoğan, Bişkek'te Göçebe Oyunları Açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov taradından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bişkek Arena Stadyumu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Ermine Erdoğan, stadyumda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov tarafından karşılandı.

Caparov ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı