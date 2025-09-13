Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti saflarına geçmişti.

"FETRET DEVRİNİN İSTANBUL'U DAHA FAZLA YIPRATMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve Belediye Meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Beykoz'a hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan üstün başarılar diliyorum. İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takılan Gürzel, "Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelen hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İMAMOĞLU: ELİMİZDE BÜYÜMÜŞ BİR KIZIMIZ, YANLIŞ YAPTI

Öte yandan; sahte diploma soruşturmasında dün hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun Özlem Gürzel'le ilgili sorusuna, "Bana mektup yazdı ve başkan vekilliğinden istifa edeceğini söyledi. Bir daha değerlendirmesi gerektiğini iletti. Ama başka türlü davrandı. Elimizde büyümüş bir kızımız, yanlış yaptı" yanıtını verdi.