Haberler

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Haber Videosu

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti saflarına geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti saflarına geçmişti.

"FETRET DEVRİNİN İSTANBUL'U DAHA FAZLA YIPRATMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve Belediye Meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Beykoz'a hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan üstün başarılar diliyorum. İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takılan Gürzel, "Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelen hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

İMAMOĞLU: ELİMİZDE BÜYÜMÜŞ BİR KIZIMIZ, YANLIŞ YAPTI

Öte yandan; sahte diploma soruşturmasında dün hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun Özlem Gürzel'le ilgili sorusuna, "Bana mektup yazdı ve başkan vekilliğinden istifa edeceğini söyledi. Bir daha değerlendirmesi gerektiğini iletti. Ama başka türlü davrandı. Elimizde büyümüş bir kızımız, yanlış yaptı" yanıtını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıserkan şenol:

tercih meselesi ya cezaevi ya akp . suç ? o önemli değil buluruz!

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Kicinizi yirtin . Chp nin sonu geliyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet güven:

Aklanmak isteyenler, aklanmak için sıraya girdi. Aklanacak lar..

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarif simsek:

Ak Koyun Olmayı Tercih Etmiş

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaim :

Saman çı olmaktan iydir

yanıt8
yanıt6
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'nin GERÇEK ADI : "İSRAİL HOLDİNG" dir..... AKP Genel Başkan Yrd. Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014)..... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015).... Özlem Zengin : "İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR" (18-Ekim-2023, T.B.M.M Konuşması)... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 ... videoyu DİKKATLİCE izleyin...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Selim bey bu söylediklerinizi rahmetli Erbakan yıllar önce zaten uyarmıştı!! Sizin yorumlarınızı görüyorum aynı şeyleri yazıyorsunuz. Ama hu halk yaşayarak öğrenmesi gereken, çabuk gaza gelen, unutkanlık hastalığına yakalanmış bir halktır. Adla CHP'li olmadım ama eski bir Erdoğan hayranı olarak ta yazayım asla artık AKP ve Erdoğan sempatizanı da olmayacağım. Allah tüm ulus olarak şuurlanmak nasip etsin inşallah..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Selim kardes…bu koyunlar gerçekleri görmek istemiyor.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhacı avcı:

Parti değiştirme bana göre yanlış milletin tercihisin bunu kendi başına yapamazsın

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı

Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.