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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynaklarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini duyurması sonrası önemli görüşme başladı.

Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağci'nin silahlı saldırısına uğradı. Özyağci tarafından sıkılan bir mermi Bozkurt'a, beş mermi ise Ateş'e isabet etti. Sinan Ateş, saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanıklar Özyağci, Balkaya ve Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar, Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'ın " tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi istenirken, Aykal'ın kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (4)

JokerAllame:

bahçeli de gelmiş mi :)

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Sefa:

o annnnnnanın yanında. daha gelememiştir yaşlı adam.

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Furkan Kutlay:

Türkiye cumhuriyeti bizim ülkemiz ve Adalet bir gün herkese ama herkese lazım olacak .. Ankara’nın göbeğinde bir akedemisyen bir siyasetçi öldürülüyor yapan belli yaptran belli ama adalet dokunamıyor Çok acı bir durum

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1
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Onur null:

kadına helal olsun

10
0
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