Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için "Sayın" ifadesini kullanması dikkat çekti

Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için hiçbir sebebin olmadığını ifade etti. Erdoğan'ın konuşması esnasında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için "Sayın" ifadesini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

"İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur" dedi.

"SAYIN" İFADESİNİ KULLANDI

Sözlerinin devamında Esad için "Sayın" ifadesini kullanan Erdoğan, "Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok" şeklinde konuştu.

ESAD NE DEMİŞTİ?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da dün ülkesinin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydederek "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL "SURİYE'YE GİDECEĞİM" DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'ye giderek Beşşar Esad ile mülteciler konusunda görüşebileceğini, bunun için diyalog zemini aradıklarını duyurdu: "Suriye'yle Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeye gideceğim, ben yapacağım Esad'la. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı için çalışıyoruz üzerinde. Gidip Sayın Esad'la görüşüp Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip bu konuda kolaylaştırıcılık mı dersiniz, arabuluculuk mu dersiniz, ana muhalefet sorumluluğu mu dersiniz, bunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının Suriye'ye dönmesi için şartlar neyse konuşulacak. Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Türkiye'nin mutlaka bu konuda belli garantörlükleri ortaya koyması gerekebilir. Belki birtakım teşvikler ortaya koyabiliriz."