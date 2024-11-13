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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

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Riyad ve Bakü'ye yaptığı iki günlük seyahatin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" dedi.

Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BEN HALA UMUTLUYUM"

"Ben hala Esed'den umutluyum" diyen Erdoğan, "Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

ESAD KONUŞURKEN SALONU TERK ETMİŞTİ

Öte yandan Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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