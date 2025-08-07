Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta terörsüz Türkiye sürecine karşı olduğunu ifade eden ve "Terörle, terör örgütleriyle müzakere edilmez, mücadele edilir, ancak ve ancak mücadeleyle kökü kazınarak yok edilir" diyen BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KÖKÜ KAZINARAK MÜCADE EDİLİR"
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Mustafa Destici, son dönemlerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı sert çıkışlarla adından söz ettiriyor. Destici, yaptığı son açıklamalardan birinde "Terörü bitirmenin yolu, teröristlerle, onların uzantılarıyla ve sözcüleriyle masaya oturmak değildir. Meclis'te komisyon kurarak da terör bitmez. Terörle, terör örgütleriyle müzakere edilmez, mücadele edilir, ancak ve ancak mücadeleyle kökü kazınarak yok edilir" demişti.