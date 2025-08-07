Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta terörsüz Türkiye sürecine karşı olduğunu ifade eden ve "Terörle, terör örgütleriyle müzakere edilmez, mücadele edilir, ancak ve ancak mücadeleyle kökü kazınarak yok edilir" diyen BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KÖKÜ KAZINARAK MÜCADE EDİLİR"

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Mustafa Destici, son dönemlerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı sert çıkışlarla adından söz ettiriyor. Destici, yaptığı son açıklamalardan birinde "Terörü bitirmenin yolu, teröristlerle, onların uzantılarıyla ve sözcüleriyle masaya oturmak değildir. Meclis'te komisyon kurarak da terör bitmez. Terörle, terör örgütleriyle müzakere edilmez, mücadele edilir, ancak ve ancak mücadeleyle kökü kazınarak yok edilir" demişti.

İşte ikilinin buluşmasından kareler;

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Türkiyeyi daha nasil soyalim bulusmasi. Sevmiyorum seni… NOKTA

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMAJESTIK:

Türkiye'yi kana bulayanları nasıl dağdan indirip gelecek nesillere terörsüz çatışmasız bir Türkiye bırakalım buluşması.

yanıt3
yanıt16
Haber YorumlarıFurkan ÖZCAN:

Sözde teröre karşı olduğunu her fırsatta dile getirip 'müzakere edilmez, mücadele edilir' diyen Destici, iş icraata gelince yine sarayın kapısında hizaya geçmiş. Madem terörle müzakere edilmez, o zaman geçmişte yapılan açılım süreçlerine ne diyorsun? Lafla peynir gemisi yürümüyor, millet artık samimiyet istiyor!"

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bu arkadaş kızını meclise soktuğu dedikoduları olan , ayrıca ben et almam koç kestiriyorum diyen şahsiyet değil mi ?

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Körlerle sağırlar birbirini ağırlar.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

desticiye eminim ki şunu demek için çağirmiştır ..idam isteyerek ortalığı bulandırma .. sende bizim gibi dep liler le le otur kalk ye iç onları sev uç söylemler yapma..

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
