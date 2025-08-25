Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti! Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde kabine, o ilçede toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü nedeniyle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının yeri Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla değiştirildi.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANDI

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle kabine toplantısı bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşti. Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra Irak ve Suriye'de yaşananlar ve Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri ve Gazze'de yaşananların da ele alınması bekleniyor.

.