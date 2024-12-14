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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden muhalefete yüklendi. Erdoğan, "CHP yönetiminin Baas'a bu kadar sempati beslemesinin sebebini biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDENLERDEN OLMADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin büyüklüğüne, devletimizin itibarına hiçbir yerde halel getirmedik. Muhalefetin eski genel başkanı gibi Türkiye'yi şikayet edenlerden asla olmadık. Dadaşlardan aldığımız güçle, her türlü uluslararası meselede adaletten, haktan yana tavır takındık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa diline, inancına, derisinin rengine bakmadan mazlumun yanında dimdik durduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu

"4 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZİ MİSAFİR ETTİK"

13 yıl önce terörden ve çatışmalardan kaçan Suriyeli muhacirlere ülkemizin ve gönlümüzün kapılarını açtık. Bu mazlumlara sadece insanlık, kardeşlik, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı. Kimi aydınlar bunu idrak edemedi. Kimi gazeteciler bunu bir türlü kavrayamadı. Yalnız bırakıldığınız çok zaman oldu. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullanacak kadar alçalanlar oldu. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir ettik. CHP, muhalefet 'Biz sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz' dediler. Biz 'Ensar'ız ve muhacir kardeşlerimizi de göndermeyeceğiz' dedik.

"BAAS KAYBEDİNCE, CHP DE Mİ KAYBETTİ?"

CHP eski genel başkanının körüklediği nefret dalgasının asıl gayesini bugün görüyoruz. Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin Baas'a bu kadar sempati beslemesinin sebebini biz de merak ediyoruz. Ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu?

Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz. Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıMurat Celik:

ağzına sağlık sayın cumhurbaşkanım maalesef CHP'de kaybetti

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıEmre null:

chp pkk abd iran dem Rusya Hepsi kaybetti Reis bir taşla 100 150 kus vurmuş oldu

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

CHP güçlüyken Türkiye kaybediyordu. CHP zayıfladıkça Türkiye kazanıyor ve daha güçlü oluyor.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıPerwer:

Ne esat ne Suriye ne de bir başka ülke, ekonomi ve insanların alım gücü düzelmezse sonraki ilk seçimde sizde gideceksiniz sayın cumhurbaşkanı

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Evet Baas kaybetti İsrail ve siz kazandınız.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

akp israil ile komşu olur chp ye olmaz mesele bağımsızlığımızı tek rejime alacaksınız israil sayesınde böyle devam akp oy verenler

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Haber YorumlarıMldhat Caglar:

CHP yi bilmem ama ALLAH U ve te ALA dan dileyim esadin devrilmesinin ardindan tüm süriye halkina huzurun teccelisidir

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Aynen öyle Reis CHPKK bu ülkenin ne kadar düşmanı varsa onların dostudur.

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

suriye meselesi neden bu kadar iç politika malzemesi oldu anlamadık gitti. o zaman iyi dinledim bütün siyasiler diyalogdan bahsediyordu, sona doğru muhalifler Şam'a umarız sağlam çıkarlar gibi laflar oldu. Esad gidince CHP öyle CHP şöyle demek haklı değil kesinlikle

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Haber YorumlarıVEFA:

Murat Çelik kılıklı ve karekterli/siz şak şakçılar kazandı. Üçün birini!...

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