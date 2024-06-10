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Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede KKTC'yi resmi olarak tanımayan Azerbaycan'ın mecliste KKTC ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması, Erdoğan tarafından "Memnuniyet verici" olarak değerlendirildi.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

KARABAĞ'DAKİ DURUM

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

FİLİSTİN SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti.

AZERBAYCAN MECLİSİ'NİN KKTC ADIMI

Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev'e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan Ankara Politika Haberler

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