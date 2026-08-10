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Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker'i resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker'i resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende milli marşlar okundu, 21 pare top atışı yapıldı. İki lider, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i resmi törenle karşıladı.

Stocker'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stocker'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin??????? milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türk ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Kaynak: AA
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