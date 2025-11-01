Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açıldı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, - ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın en büyük deryalarından merhum Yahya Kemal, İstanbul'u 'aşkın şeref diyarı' olarak tarif ediyor. Biz de aşkın şeref diyarında, milletimize olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdad ne diyor. Denizle toprağın misale erdiği bu muhteşem şehri, yeşilin bin bir tonuyla, ağaçlarla, bahçelerle, renk renk çiçeklerle donatmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Yeni millet bahçemizle, şehrimize nefes aldıracak, İstanbul'un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızın, TOKİ'mizin, yüklenici firmamızın, işçisinden mimarına kadar bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul'umuzda, 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin diyorum" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİN DE RUHU VARDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili İstanbullular, bakınız, burada çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istedim. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Tabiatıyla, mimari dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihi kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız. Merhum Nurettin Topçu üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir.

'Bir perde, bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi vardır. Bir ruh saklanır, bir kalp çarpar.' Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi Bağdat'tan Kahire'ye, Üsküp'ten Semerkant ve Buhara'ya, Beyrut'a, medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz" ifadelerini kullandı.