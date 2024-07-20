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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Erdoğan, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları kaydetti:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."

Anıtta gerçekleştirilen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de katıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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