Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asla görüşmem' dediği Sisi ile el sıkıştı, sırada başka bir lider daha var

Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'daki resepsiyonda liderlerle ayaküstü görüştü. Erdoğan'ın bir araya geldiği isimler arasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de yer aldı. Erdoğan'ın Sisi'den sonra önümüzdeki dönemlerde arasının açık olduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katıldı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle gittiği Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda da bazı liderlerle ayaküstü görüştü.

9 YIL SONRA İLK ÜST DÜZEY TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

SİSİ İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf sosyal medyada da konuşuldu. Erdoğan'ın Sisi için "Beni barıştırmaya çalışıyorlar ama asla görüşmem" sözleri yeniden gündem olurken, kısa zamanda "Sisi" ve "Binali Yıldırım" etiketleri de TT'ye girdi. Fotoğrafla ilgili sosyal medyada birçok kullanıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 İstanbul seçimlerinde söylediği "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" sözlerini hatırlattı.

"SİL BAŞTAN YAPABİLİRİZ" DEMİŞTİ

Bu mini zirve dünyada da büyük yankı uyandırırken Erdoğan'ın Sisi'den sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir görüşme gerçekleştirebileceği öngörülüyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde G-20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda Suriye ile ilişkilere yönelik olarak, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.