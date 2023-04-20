Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan Ramazan Bayramı arifesinde, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Politika