Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.