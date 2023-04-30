Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde CHP'yi eleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu FETÖ, bunun avanesi kimlerle beraber? Bay Bay Kemal'le beraber. Bunların yanında İP var, malum o yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi iki belediye başkanını aldılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Buraya gelirken billboardda reklamını gördüm, 'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor. Dün İzmir'de 'İzmir'e iyi hizmete geliyoruz' diyor. İstanbul'da aynı şeyi söylüyor. 4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? İzmir aynı şekilde bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Ankara'da da öyle değil mi? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çamur, çukur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben de İstanbul'u böyle tanıdım; çöp, çamur, çukur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan, çamurlardan kurtardık, susuzluktan kurtardık. Ankara da susuz değil miydi? Ankara'nın havalimanını yapan kim? Bunlar mı yaptı? Hayır biz. Havalimanı ile Ankara arasındaki güzelim yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdir biliyor musunuz? Bay Bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız Bay Bay Kemal'in yazıhanesine müracaat edin. Onu çok iyi bilir. Fakat 14 Mayıs'ta inşallah benim milletim bunları siyasi mefta yapacak" dedi.