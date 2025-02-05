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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, mevkidaşı Steinmeier ile gerçekleştireceği ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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