Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin icraatını ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21. yaş kutlaması nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte konuştu. AK Parti döneminde inşa edilen üniversitelerle ilgili konuştuğu sırada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Tatlıses ne diyordu, Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık diyordu. Şimdi bizim her şehrimizde üniversite var" ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin 21. yılı nedeniyle Ankara'da kutlama programı düzenlendi. Program kapsamında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık iktidarlarında hayata geçirdikleri projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"NE DİYORDU İBRAHİM TATLISES"

Erdoğan, AK Parti döneminde inşa edilen üniversitelerle ilgili konuştuğu sırada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Tatlıses ne diyordu, Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık diyordu. Şimdi bizim her şehrimizde üniversite var" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER, OMZUNUZDA AĞIR BİR YÜK VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Gençler! Unutmayın, omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umudunu taşıyorsunuz. Helal rızık peşinde koşan emekçilerimizin, ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren anaların, hayatının baharındaki gençler, güneşin altında ter döken çiftçiler, devlete hizmet eden kamu görevlilerimizin, el tetikte gözü ufukta nöbet bekleyen asker, polis, jandarma, güvenlik koruyucularımızın, al bayrağımızı dünyanın dört ucunda gururla dalgalandıran resmi özel tüm temsilcilerimizin, girişimcilerimizin, ciğer pareleri için 1080 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran bu kahraman milletin, yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz.

"BİZİM BU ÜLKEYE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bu şuurla hareket ettiğinize yürekten inanıyorum. Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var. Evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var. Bizim Orta Asya'da Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş yüz milyonlara verecek daha çok umudumuz var."