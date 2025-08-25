Erdoğan, Ahlat'ta Öğrencilerle Buluştu

Erdoğan, Ahlat'ta Öğrencilerle Buluştu
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabine toplantısı öncesinde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri kabul etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle ayaküstü sohbet etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
