Erdoğan acı haberi duyurdu: Adliyedeki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş'taki deprem konutlarının anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısından acı haberi de duyuran Erdoğan, "Saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki törende yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde; "Aziz milletim, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Parlamentomuzun değerli başkanı, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum

"2 TERÖRİST ALÇAK EMELLERİNE ULAŞAMADAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öncelikle sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

"YARALILARIMIZDAN BİRİ HAKKA YÜRÜDÜ"

Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizin tek tek alınlarından öpüyorum."