Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 savaş uçağı konusu ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 konusu ve ikili ilişkiler ele alındı.
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