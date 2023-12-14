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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 savaş uçağı konusu ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 konusu ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Politika Güncel Haberler

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