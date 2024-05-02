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Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmesi ve Erdoğan'ın da iadeiziyaret yapacağını söylemesi sonrası gözler ikinci görüşmeye çevrildi. Henüz iadeiziyaret tarihi netleşmezken açık kaynaklara göre Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ni 2006'dan bu yana 18 yıl sonra ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin iadeiziyaret açıklaması yaptı. Gözler görüşmenin detaylarına çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iadeiziyaret yapması durumunda 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Böylelikle CHP ve AK Parti liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İADEİZİYARET YAPACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." dedi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 18 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

İkinci görüşme tarihine ilişkin henüz detaylar belli olmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan iadeiziyaret yapması durumunda, CHP Genel Merkezi'ni 2006 yılından bu yana ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek

ERDOĞAN EN SON 2006 YILINDA CHP'Yİ ZİYARET ETMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son CHP ziyareti, Çankaya Söğütözü'ndeki mevcut CHP binasının 2006 yılındaki açılışı sonrası yaptığı 'hayırlı olsun ziyareti' olarak biliniyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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