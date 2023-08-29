Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, bugün ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de bulunduğu heyet ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Enerji ve Altyapı konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, bugün ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de bulunduğu heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, bugün ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Kılıç, sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin, "Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Enerji ve Altyapı konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.