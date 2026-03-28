Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, STRATCOM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in müdahalesiyle İran'da yakın zamanda yaşanan çatışmadan çıkan etkiler, küresel seviyede olacaktır. Enerji sorunları çıkartabilir, gıda ve seyahat açısından sıkıntı yaşatabilir, aynı zamanda dünyada ilk kez ulaşım sıkıntısı yaşanabilir." dedi.

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Sistemde Kırılma: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM), "Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim: Krizler ve Yeni Dengeler" başlıklı paneline konuşmacı olarak katıldı.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ı düzenlenen zirve dolayısıyla tebrik ederek konuşmasına başlayan Kılıç, panel moderatörünün "Bugün daha fazla mı çatışma var yoksa daha fazla mı farkındayız?" sorusuna, dünyadaki iletişim sorunlarına değinerek cevap verdi.

Kılıç, tarihsel bağlama bakıldığında her zaman daha fazla çatışma yaşayan ülkeler olduğunu kaydederek, "Şu anda dünyada yaşayanlardan daha mı fazla haberdarız? Evet kesinlikle öyle. Aramızda konuşurken, işte ya da özel hayatımızdaki yemeklerde sürekli bir iletişim aracı kullanıyoruz her zaman. Belki bir bilgi bombardımanı altında olduğumuz için böyle. İletişim kanallarıyla bize gelen bir sürü bilgi var. Aynı zamanda bunları anlamak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bilgiler doğru mu yanlış mı konusu çok enerji sarf etmemize sebep oluyor. Bugünlerde stratejik iletişim çok enerji gerektiriyor." diye konuştu.

Bilgiyi kimin ilk verdiğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Kimin yaşananları dolaşıma soktuğu çok önemli. Burada kapasiteden de bahsetmemiz lazım. Sosyo-ekonomik, askeri, diplomatik güçler. Anlatıyı aktarma konusunda bu güçler çok önemli. Sadece ne duyduğunuz değil, nasıl ve kimden duyduğunuz önemli. Hem ilk hem de güvenilir olmanız gerekir. Şu anda çok belirsiz bir zamandayız. Bu karşılaştığımız en büyük meydan okumalardan biri. Şu anda çok büyük bir problemimiz var evet. 6-7 gün sonra farklı bir şey oluyor. Bazen dünyanın tamamen başka bir yerinde bir sorun çıkıyor. Yaşadığımız sorunlar büyüyor, farklılaşıyor. 4 yıl önce Ukrayna'daki savaştan sonra Gazze'deki soykırımdan bahsetmeye başladık. Şimdi ise İran'da devam eden bir çatışmadan, savaştan bahsediyoruz."

Kılıç, bir cümlede sayılan 3 askeri çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya çok yakın bir coğrafyada gerçekleştiğini ifade ederek, "Bazıları diplomatik şekilde çözülüyor, bazıları savaş yoluyla, askeri yolla devam ediyor. Uzak Doğu'ya, Latin Amerika'ya bakıyorsunuz, tüm bu coğrafyalarda aynı anda bir çatışma devam ediyor ve herkes çok daha yakın olan tehlikeyle ilgileniyor. Çünkü insan olarak hepimizin içgüdüsel olarak dış güvenlik ihtiyacı var. Eğer etrafınızda bir şeyler yaşanıyorsa, bundan etkilenmemek için dikkatinizi buna ayırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Stratejik iletişim anlamında anlaşılabilir ve basit bir dil kullanmak çok önemli"

Akif Çağatay Kılıç, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in müdahalesiyle İran'da yakın zamanda yaşanan çatışmadan çıkan etkiler, küresel seviyede olacaktır. Enerji sorunları çıkartabilir, gıda ve seyahat açısından sıkıntı yaşatabilir, aynı zamanda dünyada ilk kez ulaşım sıkıntısı yaşanabilir. Ulaşım aslında ticarette en düşük maliyettir, şu anda en yüksek maliyet haline geldi. Bu çok önemli bir dönüm noktası çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri alışık olduğumuz düzen, engellerle karşılaşıyor ve sarsılıyor. Stratejik iletişim anlamında anlaşılabilir ve basit bir dil kullanmak çok önemli."

İçinde bulunulan dönemin, sosyal medya dönemi olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Çok kısa açıklamalar bile önemli bir etkiye sahip çünkü bu açıklamalar yanlışsa daha fazla paylaşılıyor ve inanılır hale geliyor. O yüzden büyük bir belirsizlik dönemindeyiz. Karşı karşıya olduğumuz gerçeklik bu. Yeni dengeler sürekli değişiyor ve buna adapte olmamız gerekiyor. İlginç bir zamandayız. Son 60-70-80 yılda yaşanan birçok şey tekrar tekrar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, dün Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldığını belirterek, "Tüm bu yaşananların yanı sıra işbirlikleri var, uluslararası seviyede dostluklar devam edebiliyor. Birleşmiş Milletler maalesef şu anda iyi algılanan bir kurum değil, NATO kendi meydan okumalarıyla karşılaşıyor. O yüzden bu duruma adapte olmamız ve yeni dengeler oluşturmamız, belli sorunlara belli çözümler bulmamız gerekiyor." dedi.

Her bölgenin kendine ait coğrafi gerçeklikleri olduğunu ve insanların tabiatı gereği kendi bölgesinde yaşananlarla daha çok ilgilendiğini ifade eden Kılıç, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık olarak daha önce yaşadığımız, gördüğümüz savaşlardan, çatışmalardan ders aldığımızı iddia ettik. Dedik ki 'İnsanlık artık hatasının ne olduğunu anladı, bunların tekrar yaşanmaması çözüm olur.' dedik. En önemli husus, ekonomik refahın paylaşılması ve dağıtılmasıydı. Sistemdeki hata şuydu, insanlara eğer ulaşabilirseniz bunu sağlarsınız." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak İnternational Haber Direktörü Ömer Kablan'ın moderatörlüğündeki "Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim: Krizler ve Yeni Dengeler" panelinde, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, Malezya Kriz Yönetim Merkezi Kurucusu Nordin Abdullah ve Center for international Policy Üst Yöneticisi ve Kurucusu Dr. Nancy Okail de konuşmacı olarak yer aldı.