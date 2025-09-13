Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.

Kılıç'ın vefatını Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu. Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan cenazenin bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatıyla ilgili olarak paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun"

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon! Başkan gözaltına alındı
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler

Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.