Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Mansur Yavaş'tan yeni çıkış: İkisi de evet derse olurum

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için verdiği sinyalle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni açıklamasında "Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm" dedi.

Dün ilk kez cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal verip, "Altılı Masa liderlerinin ortak kararı olursa görev olarak kabul ederim" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha geldi.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ

Halk TV ekranlarına konuk olan Yavaş, "Bu konu benim dışımda bir konu, Altılı Masa'nın konusu. Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm. 2 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Dünkü televizyon yayınından sonra artık değerlendirmeler oldu. Benim durumum aynı. Ankara Büyükşehir'in faaliyetlerine ve deprem bölgesine yoğunlaşıyoruz" dedi.

"ŞU ANDA 45 BİN CENAZEMİZ VAR"

Açıklamasının devamında "2 yıl önceki bütün televizyon programlarında ne söylediysem halen aynısını söylüyorum" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Ben, sayın Genel Başkanımızın ve sayın Akşener'in iradelerine karşı hiçbir hareketin içerisine girecek değilim. Gündemimizde de yok. Şu anda 45 bin cenazemiz var, binlerce yaralımız var."

"BENİM İÇİN BİR GÖREVDİR" DEMİŞTİ

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sürpriz bir çıkış gelmişti. Yavaş önceki gün yaptığı açıklamasında, "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" ifadelerini kullanmıştı.