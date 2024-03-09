MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: Mansur Yavaş DEM'in adayıdır

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya, DEM'in adayıdır. Olmadıklarını çıksın açıklasınlar. DEM'in adayıdır bugünden itibaren. Uzlaşıları ortada. Dün onlar açıkladılar, bunu biz söylemiyoruz." dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bir düğün salonunda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediyesi adayı Levent Çağlancı Proje Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz gecesi bu milletin kurduğu ittifakın adı olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın karşısında ise "altılı masa" gibi oluşumların kurulduğunu dile getiren Karakaya, bugün ittifaklarının içeriklerinin değiştiğini ama aynı şekilde devam ettiğini, dün masanın altında olanların bugün masanın üzerine çıkarıldığını belirtti.

Ankara'da yapılan "kent uzlaşısının", yeni ittifakın adı olduğunu anlatan Karakaya, şöyle devam etti:

"Kiminle kimin arasında, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM'in arasında. Sadece kent uzlaşısı yaptıkları yerde değil, diğer taraflarda da örtülü stratejik uzlaşı yapıyorlar. Yani işlerine gelirse adaylarını çekiyorlar. Gelmezse orada bırakıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya, DEM'in adayıdır. Olmadıklarını çıksın açıklasınlar. DEM'in adayıdır bugünden itibaren. Uzlaşıları ortada. Dün onlar açıkladılar, bunu biz söylemiyoruz. Gözümüzün önüne bakalım."

Karakaya, seçime az bir zaman kaldığını, gece gündüz çalışıp bu kirli oyunları da bozacaklarına, kimseye bu noktada fırsat vermeyeceklerine işaret etti.

"DEM'cilere geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da başkent ve Polatlı'nın her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek, 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyen Polatlı'nın 31 Mart'ta da tüm oyunları bozarak Cumhur ittifakı'na seçimleri kazandıracağını anlattı.

Polatlı'nın oyunları, tuzakları, kurguları nasıl 15 Temmuz'da yerle bir ettiyse 31 Mart'ta da yerle bir edeceğini dile getiren Sarıeroğlu, "O 'kent uzlaşısı' diyenlere, Polatlı'yı hedef alanlara inşallah en büyük dersi, en büyük cevabı 31 Mart'ta vereceğinize yürekten inanıyorum. DEM'cilere geçit vermeyeceğiz. Kent uzlaşısı adı altında o planlara, o tuzaklara asla geçit vermeyeceğiz. Biz işimize bakacağız. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak omuz omuza yürüyeceğiz yolumuzda. Sağlam yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı ise uzman ekipleriyle hazırladıkları projelerle il olmayı hak eden şehre büyük hizmetler getireceklerini söyledi.

Nice başarılara birlikte ulaşacaklarını anlatan Çağlancı, "Yüce Allah çıktığımız bu yolda, bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye, bize her aşamada destek olan büyüklerimize ve hemşerilerimize mahcup etmesin." dedi.

"Herkes için, herkese göre belediyecilik" anlayışıyla hazırladıkları projelerle huzura çıktıklarını dile getiren Çağlancı, her bir vatandaşımızın hayatına, geleceğine ve gönlüne dokunacaklarını söyledi.

Program sonunda, Turgay Başyayla, konser verdi.

Proje tanıtım toplantısına, MHP MYK üyesi Mertcan Ağaç, Cumhur İttifakı Ankara İl Başkan Yardımcıları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ömer Şanlı, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, MHP Polatlı İlçe Başkanı Mehmet Aşçı, oda ve dernek başkanları, belediye meclisi üye adayları ile vatandaşlar katıldı.