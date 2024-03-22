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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Mahalleleri Ziyaret Etti

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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki mahalleri ziyaret ederek açık hava toplantıları gerçekleştirdi.

Yazıcı, Çetibeli, Çamlı, Karacasöğüt, Yeşilbelde ve Çıldır Mahallelerini ziyaret ederek açık hava toplantılarıyla vatandaşlara projelerini anlattı.

Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Yazıcı, kırsal mahalle sakinlerinin kendilerini yalnız hissetmeyecekleri bir belediyecilik anlayışıyla, adaletli bir anlayışla, özgün projelerle çözümler üreteceklerini dile getirdi.

Marmaris Barlar Sokağı esnafıyla da bir araya gelen Yazıcı, 12 ay nitelikli turizm ve eğlence dünyasında nasıl bir yol izleyeceklerini aktardı.

Marmaris Kavaklıdereliler Derneği'ni de ziyaret eden Yazıcı, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Marmaris Kavaklıdereliler Derneği Başkanı Ali Yenioğlu ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Yazıcı projeleri de anlatırken üyelerin sorularını da yanıtladı.

Her bir ziyaretlerinin verimli geçtiğini dile getiren Yazıcı, herkesin önerilerini, taleplerini dinleyen, anlayan ve gereğini yapan katılımcı belediyecilik anlayışı için az kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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