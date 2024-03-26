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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Esnaf Ziyaretleri Yapıyor

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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaparak, projelerini anlattı.

Yazıcı, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Uzunyalı Plajı esnafını ziyaret ederek işyeri sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.

Uzunyalı Plajı'ndaki restoran, bar, kafe sahipleri ve çalışanlarıyla toplantılar yapan Yazıcı, turizm projeleri hakkında detaylı bilgi verip esnafın taleplerini dinledi.

Seçim sürecinin sonuna yaklaştıklarını, gayret ve azimle çalışarak kampanyalarını yürüttüklerini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"İş yerlerini ziyaret ediyorum. Esnafımızın elini sıkıp hayırlı işler dileyip ailelerine selam gönderiyorum. Sağolsunlar ilgi de görüyorum. Marmaris'te harika insanlar var. Hepsi de sağolsun varolsun. Seçimlere az bir süre kaldı, insanlarımız tercihini yapacak. Bir kişiyi makama yakıştıracak ve seçecek. Tamam makama yakıştırıyorsunuz ama o kişi çalışıp iş yapacak mı? Gecesini gündüzüne katacak mı? Çalışacak mı? Hayalini kurduğumuz çocuklarımızın rahat bir şekilde yaşadığı kent haline getirecek mi diye düşünüp ellerini vicdanına koyup oy versinler."

Yazıcı, Eğitim-İş Sendikası Marmaris Temsilciliği, Yatağanlılar Derneği, Erzurumlular Derneği, Vanlılar Derneği üyeleri, servis şoförleri ile bir araya gelip taleplerini not aldı.

Beldibi pazar yerini de ziyaret eden Yazıcı, görev verilmesi halinde 12 ay turizm hedefi için çalışacaklarını, her kesimin her mesleğin yanında yer alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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