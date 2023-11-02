Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimi aday göstereceği merak ediliyor. Sonar Araştırma tarafından yapılan ankette Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 31.6, Tevfik Göksu diyenlerin oranı ise yüzde 18.1 olarak belirlendi. Ankette sıralamaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da girdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı kim olsun? 14 Mayıs'ı bilen şirket anket yaptı, sıralamada büyük sürprizler var

14 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan Sonar Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da aday olması için ismi geçenler hakkında çok çarpıcı oranların olduğu bir anket yayımladı. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler arasında yapılan anketten sürpriz bir sonuç çıktı.

MURAT KURUM İLK SIRADA

İstanbul'da Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere "Aşağıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimleri düşünecek olursanız hangi isim günümüz şartlarında İstanbul'un sorunlarına daha isabetli çözümler getirir?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerinyüzde 31.6'sı tercihini Murat Kurum'dan yana kullandı.

TÜRKMEN VE YAZICI DA LİSTEDE

Tevfik Göksu'nun yüzde 18.1 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da listeye girdi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;