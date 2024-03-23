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Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'dan Emeklilere ve Gençlere Destek Sözü

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi.

Ayaydın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ndeki "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiği takdirde Köyceğiz'in su, altyapı ve kanalizasyon sorunu yaşamayacağını söyledi.

Köyceğiz'de 10 yıldır yapılmayan ve çözülmeyen tüm sorunları bitireceklerini belirten Ayaydın, "Emeklilerimizin seslerine kulak verdim. Oturdum hesap kitap yaptım. Muğla'da ne kadar emekli var, maaşları ne kadar bunların hesabını yaptım. Seçildiğim takdirde Muğla'da yaşayan bütün emeklilerimize 5 bin lira büyükşehir belediyesi sosyal yardım fonundan ödeyeceğim. Emeklilerimize büyükşehir belediyesinden bir defaya mahsus değil her ay ödeme yapacağız. Maaşlarını 15 bin liraya tamamlayacağız." dedi.

Muğla ve ilçelerinde gençlerin talepleri halinde evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira Büyükşehir Belediyesinden kira yardımı yapacağını anlatan Ayaydın, kadınların da el emeği ürünlerin satışı için destek vereceğini kaydetti.

İlk iş yeri açacak kadınlara tek sefer için 25 bin lira yardımda bulunacaklarına işaret eden Ayaydın, "Açtıkları işyerlerinde avukatlara, mali müşavirlere para ödemeden hukuki ve mali danışmanlık servisimizle onların her türlü hizmetlerini yerine getireceğiz. Kadına şiddete kesinlikle karşıyız. Şiddet gören bir kadınımız varsa arkasında büyükşehir belediye başkanı olarak Aydın Ayaydın olacaktır. Onlara avukatlık desteği vereceğim. Ne talepleri olursa olsun büyükşehir belediyesinde istihdam edeceğimiz iki avukat kadınlarımızın arkasında, onların hizmetinde olacaktır." diye konuştu.

Ayaydın, kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları için her türlü desteği Büyükşehir Belediyesi olarak vereceklerini ifade etti.

Koltukta oturan bir başkan olmayacağını vurgulayan Ayaydın, seçildiği takdirde sürekli vatandaşın arasında, yanı başında olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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