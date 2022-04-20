Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)

'TÜRKİYE'NİN YARININI KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.