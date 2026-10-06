Edirne Uzunköprü'de şofbenle temas eden vatandaş elektrik akımına kapılarak öldü

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.

Balabankoru köyünde yaşayan Mehmet Sami Balkan, çeltik binasında bulunan şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Olayın fark edilmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır şekilde etkilenen Balkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sami Balkan'ın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Balabankoru köyü camisinden kaldırılarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı