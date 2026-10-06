Edirne Uzunköprü'de şofbenle temas eden vatandaş elektrik akımına kapılarak öldü

Edirne Uzunköprü'de şofbenle temas eden vatandaş elektrik akımına kapılarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü Balabankoru köyünde bir vatandaş, çeltik binasındaki şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti.
Balabankoru köyünde yaşayan Mehmet Sami Balkan, çeltik binasında bulunan şofbenle temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Olayın fark edilmesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır şekilde etkilenen Balkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sami Balkan'ın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Balabankoru köyü camisinden kaldırılarak köy mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.