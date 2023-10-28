Cumartesi Anneleri 970. haftada da engellendi, 27 kişi gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararına karşın 970'inci haftada da polis tarafından engellendi. Meydana giriş ve çıkışları kapatan polis, 27 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "hak ihlali" kararına karşın 970'inci haftada da polis tarafından engellendi. Meydana giriş ve çıkışları kapatan polis, 27 kişiyi gözaltına aldı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 970'inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AYM kararlarına rağmen Cumartesi Anneleri 970. haftamızda yine engelleme, yine gözaltı. İki hafta önce kayıp yakınlarını işkenceyle gözaltına alan kolluk ekibi yine meydanda. Güvenlik çemberinde ne saklanıyor? Kayıp yakınları ve hak savunucularının ablukaya alındığı çemberin görüntülenmesi, geçen hafta cadde üzerine park edilen araçlarla, bu hafta ise uzun polis kalkanları ile engellendi" denildi.

"BULUŞMAMIZDA 27 KİŞİ AYM KARARLARINA RAĞMEN BİR KEZ DAHA KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI"

Cumartesi Anneleri'nin yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Buluşmamızda 27 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi" ifadesine yer verildi.

Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları açıklamaya göre, gözaltına alınanların isimleri şöyle:

"İkbal Eren, Ali Ocak, Besna Tosun, İrfan Bilgin, Hüseyin Ocak, Gülseren Yoleri, Oya Ersoy, Leman Yurtsever, Ümit Efe, Nazım Dikbaş, Ayşegül Devecioğlu, Murat Çelik, İsmail Yücel, Davut Arslan, Doğan Özkan, Seyit Doğan, Salim Derelioğlu, Hüseyin Aygül, Taylan Bekin, Sevim Sancaktar, Begali Kurnaz, Selim Kara, Mikail Kara, Salih Zeki Tombak, Bedahet Tosun, Hüseyin Doğan, Arda İlaldı."