Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Oyunu Kullandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı. Başkan Çetin, oyunu eşi Ayşe Çetin ile birlikte Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde kullandı. Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Çetin, çıkacak sonuca herkesin saygılı olması gerektiğini belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Çetin, oyunu eşi Ayşe Çetin ile birlikte Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde kullandı. Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Çetin, çıkacak sonuca herkesin saygılı olması gerektiğini belirtti. Oyunu kullanmasının ardından Çetin, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılıyor. İlk turda milletimiz kararını verememişti. Bu turda iki adaydan biri Cumhurbaşkanı olacak. Seçimler ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Bugün demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her vatandaşımız özgür bir şekilde demokratik tercihini yapıyor. Sonuç ne olursa olsun herkes saygı duymalı."