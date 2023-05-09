Cübbeli'nin sözleri Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi: Belden aşağı bir üslup, savcılığa verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisinin İHA ve SİHA sözlerine yönelik küfürlü yorumları sonrası harekete geçti. Yavaş, "Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı. Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek" diye konuştu.

1 Mayıs'ta Manisa'da çıktığı mitingde "Artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu Gemisi, şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA, SİHA lafı da duymayacaksınız. 15'inden sonra şunu göreceksiniz: Ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak, mülteci deposu olduk, sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun nolacak, o bitecek, açlık işsizlik ne olacak, o da bitecek" açıklamasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözleri kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kızdırmıştı.

CÜBBELİ AHMET: NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?

Katıldığı bir programda Yavaş'ı oldukça sert sözlerle eleştiren Cübbeli Ahmet, "Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine ... diye mi korkuyorsun?" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ DİN ADAMI YERİNE KOYUP MİLLETE FETVA VERİYOR"

KRT'de katıldığı yayında Yavaş, Cübbeli Ahmet'in sözlerine cevaben, "Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek" ifadelerini kullandı.