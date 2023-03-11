Cübbeli Ahmet Hoca, HDP'ye yönelik bedduası sonrası Twitter'da TT oldu

AYM'nin HDP'nin hesaplarına getirilen bloke kararını kaldırmasına tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Bunlara giden para haram olsun, zehir zıkkım olsun, çoluk çocuklarından bela ile çıksın. Hiçbir Müslüman olarak helal etmiyoruz" dedi. Cübbeli, bu çıkışı sonrası Twitter Türkiye gündeminde ön sıralarda kendine yer buldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan dava devam ediyor. Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

BLOKE KARARI KALDIRILDI

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından bugün ele alındı. AYM,HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Mevzuata göre HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.

"ÇOLUK ÇOCUKLARINDAN BELA İLE ÇIKSIN"

Bu karara en sert tepki gösteren isimlerden biri de kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü oldu. Haftanın Sohbeti programında AYM'nin kararına tepki gösteren Cübbeli, "Bunlara giden para haram olsun, zehir zıkkım olsun, çoluk çocuklarından bela ile çıksın. Hiçbir Müslüman olarak helal etmiyoruz. Askere polise kurşun sıkan adamlara bu paraları vergileri veriyoruz hepimiz. Haram ediyoruz. Böyle bir şey olur mu? Böyle devlet olur mu? Askerine polisine kurşun sıkana para verir mi yahu?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cübbeli Ahmet Hoca, bu çıkışıyla Twitter Türkiye gündeminde TT oldu. Onlarca kullanıcı Cübbeli'nin sözlerini paylaşarak konuyla ilgili 8 binden fazla yorum yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: