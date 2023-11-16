Çorum Belediyesi'nde anahtar teslim töreni

ÇORUM - Çorum Belediyesi'ne yeni kazandırılan 20 araç için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Hürriyet meydanında düzenlenen törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren hayal bile edilemeyen işleri yaptıklarını söyledi.

147 aracı belediyeye kazandırdıklarını açıklayan Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak göreve geldiğimizde 3 yıl kiralamasak bir aracı o kiraya vereceğimiz paraya aracı satın alıyoruz. Kiralamayacağız satın alacağız. O dönem 100'ün üzerinde kiralık aracımız vardı. Tamamını satın alamayabiliriz ancak bu kiralık araç sistemini yüzde 50 düşürelim dedik. Bütçeyi düzelttiğimiz zaman araçları kendimiz alalım kiralama sistemini yavaş yavaş her taraf edelim araçlar bizim olsun dedik. Hulusi niyetimizi, iyi niyetimizi böyle koymuştuk. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 147 yeni araç aldık. Bunların içerisinde binek araçlar var. İş makineleri var" dedi.

2023 yılında yaşanan afet ve mali sorunlara rağmen 27 tane yeni aracı belediyeye kazandırdıklarını açıklayan Aşgın, "Bu kadar probleme, soruna, mali problemlere Türkiye genelinde işçisine en yüksek maaşı veren Çorum Belediyesi. ve hiçbir maaş ödememiz ne bir gün bir dakika bile geç kalmamıştır. Maaş diye problemimiz yok. Diğer belediyeler maaş hesabı yapa dursunlar biz hem maaşlarımızı en yüksek şekilde ödüyoruz hem de hayal bile olan, erişilemeyecek işleri yapıyoruz. Biz hakkın rızası halkın duası dışında önümüze bir şey koymadık. 2019-2022 yılları arasında 120 araç, bu yıl 27 araç aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de halk otobüslerini kamulaştıran cesaretle üzerine giden tek belediyenin Çorum Belediyesi olduğunu hatırlatan Aşgın, "Herkes ulaşımı özelleştirme derdinde biz kamulaştırdık. 65 yaş üzeri vatandaşlara şoförlerin yüzlerini ekşittiğini, hürmette kusur ettiklerini gördüm. Onlara bu iş sizin yapacağınız iş değil dedim. Bu iş aşkla çalışan Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin işi dedik. Hepsini satın aldık ve bundan sonra 62 otobüsümüzle hizmet ediyoruz. Biz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğiz. 65 yaşındaki büyüklerimiz devletine ve milletine olan hizmetlerini yaptılar. Onlar gereğini yaptı, artık gereğini yapmak bize. Tüm illerde ücretli olsa bizde ücretsiz olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hizmete alınan yeni araçların anahtar teslimleri yapıldı. Programa AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, MHP, BBP yöneticileri katıldı.