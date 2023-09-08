Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sivil toplum örgütleri ve odaların ortak katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Çorlu'nun il olması gerektiği ve il olduğunda bölgede nelerin değişeceği masaya yatırıldı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, il olmanın olumlu gelişmelere yol açacağını belirtirken, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise il olmanın şehir için önemli bir referans olacağını ifade etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sivil toplum örgütleri ve odaların ortak katılımıyla "Çorlu İl Olsun" çalıştayı düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Enis Sülün Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilçenin neden il olması gerektiği ve il olduğunda bölgede nelerin değişeceği masaya yatırıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu'nun il olduğunda çok olumlu gelişmelerin yaşanacağını, bütün kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının da bu işe destek vermesini beklediklerini belirtti.

Çorlu'nun il olunduğunda ticarette ve sanayide nelerin değişeceğini çok iyi bildiklerini ifade eden Volkan "Belediyemiz, belediyecilikle ilgili sorunları biliyor. Muhtarlar, bölgelerinde yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları biliyor. Hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, kent konseyi ve diğer sivil toplum kuruluşları, her kes kendi penceresinden il olmak için nasıl bir çalışma yapacağımızı belirleyip, karar vericilere aktaracağız. Burada bütün konuşulanlar not edilerek sonuçta bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu da talep eden bütün kurumlarımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise, hem kendileri hem de gelecek nesiller için, şartların çok daha iyi olması için mücadele ettiklerini belirtti.

Sarıkurt, "İçinde bulunduğumuz siyasi ortam, sivil toplum örgütlerinin, hemşerilerin il olma taleplerinin kuvvetli bir şekilde ifade etmesini daha anlamlı bir hale getiriyor. Dolayısıyla, bu sadece siyasetin bir argümanı değil, en çok ta bu şehide yaşayanların talebi olarak görünmesi lazım. Şunu kabul etmemiz gerekiyor, güvenlikte, sağlıkta, eğitimde ve üniversitemizin imkanlarının arttırılması noktasında il olma mücadelesi çok kıymetli bir referans olacak." dedi.

Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.