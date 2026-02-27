Haberler

Çopuroğlu: "28 Şubat, millet iradesine kurulmuş bir tuzaktır"

Çopuroğlu: '28 Şubat, millet iradesine kurulmuş bir tuzaktır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Çopuroğlu açıklamasında; "28 Şubat, millet iradesine karşı kurulmuş vesayetçi anlayışın demokrasiye yönelttiği açık bir müdahalenin adıdır. Seçilmiş iradeyi baskı altına almayı amaçlayan bu süreç, hukuk dışı uygulamalarla toplumun geniş kesimlerini mağdur etmiş, demokrasimizin hafızasında derin yaralar bırakmıştır" dedi. Türkiye'nin bu karanlık dönemlerden gerekli dersleri çıkardığını vurgulayan Çopuroğlu; "Bugün de çok iyi biliyoruz ki Türkiye, milli iradeyi esas alan güçlü bir demokratik zemini kararlılıkla inşa etmiştir. Milletin değerleriyle kavga eden hiçbir anlayışın bu ülkede artık karşılığı yoktur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen reformlara dikkat çeken Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla vesayet odakları tasfiye edilmiş, inanç, düşünce ve yaşam tarzı üzerinden kurulan baskı düzeni sona erdirilmiştir. Demokrasi ve özgürlükler alanında atılan her adım, 28 Şubat zihniyetine verilmiş en net cevaptır" dedi.

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Çopuroğlu; "Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Demokrasi dışı tüm müdahaleleri bir kez daha kınıyor, benzer karanlık senaryoların bir daha yaşanmaması için milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin