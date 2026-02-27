Çopuroğlu: '28 Şubat, millet iradesine kurulmuş bir tuzaktır'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Çopuroğlu açıklamasında; "28 Şubat, millet iradesine karşı kurulmuş vesayetçi anlayışın demokrasiye yönelttiği açık bir müdahalenin adıdır. Seçilmiş iradeyi baskı altına almayı amaçlayan bu süreç, hukuk dışı uygulamalarla toplumun geniş kesimlerini mağdur etmiş, demokrasimizin hafızasında derin yaralar bırakmıştır" dedi. Türkiye'nin bu karanlık dönemlerden gerekli dersleri çıkardığını vurgulayan Çopuroğlu; "Bugün de çok iyi biliyoruz ki Türkiye, milli iradeyi esas alan güçlü bir demokratik zemini kararlılıkla inşa etmiştir. Milletin değerleriyle kavga eden hiçbir anlayışın bu ülkede artık karşılığı yoktur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen reformlara dikkat çeken Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen reformlarla vesayet odakları tasfiye edilmiş, inanç, düşünce ve yaşam tarzı üzerinden kurulan baskı düzeni sona erdirilmiştir. Demokrasi ve özgürlükler alanında atılan her adım, 28 Şubat zihniyetine verilmiş en net cevaptır" dedi.

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Çopuroğlu; "Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Demokrasi dışı tüm müdahaleleri bir kez daha kınıyor, benzer karanlık senaryoların bir daha yaşanmaması için milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı