Çocukları Koruma Amaçlı Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Aydoğdu, sağduyunun hakim olacağı, yasamanın ruhuna uygun; sokağın, halkın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, çocuklara karşı işlenen şiddet ve istismarla ilgili daha önce de Meclis Araştırma komisyonları kurulduğunu ve raporlar hazırlandığını anımsattı. Sunat, bu raporlarda belirtilen sorunlar ve önerilere yönelik neler yapıldığının tespit edilmesini istedi.

Toplantıda, Komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri ile Komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar ele alındı.