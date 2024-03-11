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AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Dinleyiciler arasında bulunan çoban Emin İnce, Altınok'a tepki göstererek "Buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. 'Dağdan inme' diyorsunuz ya o benim. Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi sizlersiniz. Hiçbiriniz verdiğiniz sözleri tutmadınız" dedi. Altınok'un kısa konuşmasını istediği İnce, "1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız" diye konuştu.

AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a, Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında kendisini "dağdan inme çoban" olarak tanıtan Emin İnce tepkisini dile getirdi.

"ESNAFA İŞ LAZIM, AŞ LAZIM, PARA LAZIM"

AK Partili olduğunu belirten Emin İnce, Altınok'a şunları söyledi; "Buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. 'Dağdan inme' diyorsunuz ya o benim. Burada esnafa senin anlattıklarından önce iş lazım, aş lazım, para lazım.

AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız

"NİCE BAKANLARINIZ SÖZLER VERDİ"

Şimdi burada senin lehine, tam sonuç çıkartmamız lazım. Münakaşa değil münazara yapmamız lazım.Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi AK Partililerin, bakanların, milletvekillerinin, il başkanlarıdır. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi.

AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız

"SENİN LEHİNE ÇEVİRMEN LAZIM BURAYI"

Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Senin lehine çevirmen lazım burayı. Yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız."

Kaynak: ANKA / Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Ali :

Ankara'da 1 Nisan sabahı zaten hezimetle kalkacaklar.

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