Çınar: 'Muhtarlarımızın Fedakarlıkları ve özverisi asla unutulmayacaktır'

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için mahallelerinde büyük bir özveriyle çalışan Muhtar Derneklerinin Başkanları ve Mahalle Muhtarlarıyla 'İstişare ve Değerlendirme' Toplantısında bir araya geldiler.

Gedik Tepesi Oba Çadırında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, "Mahalle muhtarlarımızın gayreti, çabası ve fedakarlıklarını bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Yaşadığımız bu zorlu dönemde ki fedakarlıkları takdire şayandır. Bugünde sohbet etmek, fikir alış verişi yapmak için bir araya geldik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise konuşmasının başında millete hizmet yolunda yol arkadaşları olarak gördükleri mahalle muhtarlarına yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması adına gerçekleşen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Mahalle Muhtarlarıyla her zaman bir ve beraber hareket ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.6 Şubat günü meydana gelen büyük depremin ardından yaraların sarılması için topyekün bir seferberlik ilan edildi. Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Depremin ardından yaraları sarmak, sıkıntıları bertaraf ederek sorunlara kalıcı çözümler getirmek için esnaflarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla yani toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek birlikte hareket ediyoruz. Bizi güçlü kılanda işte bu dayanışmamızdır. Bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın çadır, konteyner ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra enkaz kaldırma, binaların hasar raporlarını belirleme, esnaflarımıza geçici işyerleri kurma gibi hizmetler içinde için herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı, şu anda bu gayretli çalışmalar aralıksız devam ediyor" dedi.

Yeşilyurt İlçesinde inşaatları devam eden TOKİ Konutları ve Köy Evlerine ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Çınar, " İlçemizin sınırlarında bulunan İkizce mahallemiz ve Altay Kışlasının olduğu bölgede TOKİ tarafından konutlar ve işyerleri yapılmaya başlandı. Kırsal bölgelerimizde muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinin mutabık kaldıkları yerlerde köy evleri inşa ediliyor. AFAD ve TOKİ Yetkilileri başta olmak üzere Ankara'dan gelen yetkililerde köy evlerinin hızla bir şekilde yapılması için çok yoğun çalışıyorlar, bizlerde her türlü desteği veriyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden isteğimiz; ağır hasarlı olduğu için evleri yıkılan ya da yıkılacak olan vatandaşlarımız hazine arazileri üzerinde ortak mutabık kalırlarsa öncelik o bölgelere verilecek, imalatlar hızlanacaktır. İnşaatlar toplu yapılacağı içinde müteahhitler o bölgelere daha fazla yönlendirilecek. Köy evleri için hazır olan bölgelerimiz olmasına rağmen bazı mahallelerimizde halen netleşmedi, muhtarlarımız ile mahalle sakinlerimizin destekleriyle yatırımları hızlandırmamız lazım ve inşallah bu süreci de el birliğiyle güzel bir şekilde tamamlayacağız, haliyle vatandaşlarımızı yeni evlerine taşımış olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bütün imkanlarımızla, personellerimizle ve araçlarımızla bu çalışmalara sonuna kadar katkı sunuyoruz. Depremden sonra şehrimizde ve ilçemizde ki hizmetlerin gerçeğe dönüşmesinde muhtarlarımızın çok büyük emekleri oldu, hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bu dayanışmamızı ve bu birlikteliğimizi sürekli güçlü kılsın, inşallah bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz." diye konuştu.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu söyleyen AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise, " Malatya'da şu anda 460 bin yapı stokumuz var bunun yaklaşık 140 bini hasar gördü ve bu şehrimizin üçte birinin yıkık olduğu anlamına geliyor. Bizler hep birlikte hareket ederek dayanışma içerisinde olup bu güzel şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Omuz omuza vereceğiz, birbirimize destek olacağız ve bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aynı hedefe odaklanıp, şehrimizin geleceği için birlikte karar vereceğiz. Mahallelerimiz ve vatandaşlarımız için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan bütün muhtarlarımıza da bugüne kadar ki fedakar ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları talep ve isteklerini paylaşırken, Malatya'nın hem bugünü hem de geleceği için fikirlerini aktardılar. - MALATYA