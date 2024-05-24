Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan lideri bölgeyi savaş tehlikesine sürüklüyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, askeri tatbikatın ikinci gününde yaptığı açıklamada Tayvan lideri Lai Ching-te'nin bölgeyi savaş tehlikesine doğru sürüklediğini belirterek, "Bu tamamen ateşle oynamaktır ve ateşle oynayanlar sonunda yanacaktır" dedi. Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi görüldüğünü duyurdu.

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın çevresinde dün başlattığı kapsamlı askeri tatbikat ikinci ve son gününde devam ediyor. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan çevresindeki tatbikatların bölgede gerilimi artırdığı ve endişe verici olduğu söylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Wu, tatbikatta kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinden oluşan birliklerin ortak muharebe kabiliyetinin test edildiğini belirtti. Wu ayrıca, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin göreve gelir gelmez "iki devlet teorisini" öne sürerek, güç kullanarak ve dış güçlere güvenerek Tayvan'ın bağımsızlığını elde etmeye çalışıp tek Çin ilkesine ciddi şekilde meydan okuduğunu vurguladı. Lai'nin bölgeyi savaş tehlikesine doğru sürüklediğini belirten Wu, "Bu tamamen ateşle oynamaktır ve ateşle oynayanlar sonunda yanacaktır" ifadelerini kullandı.

Wu, "Tayvan, Çin'in Tayvan'ıdır ve Tayvan sorununun nasıl çözüleceği 1.4 milyardan fazla Çinliyi ilgilendiren bir konudur" diyerek, ordunun Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü somut eylemlerle savunacağını kaydetti. Wu, "Ayrılıkçı güçlerin her provokasyonuyla karşı önlemlerimiz, anavatanın tamamen yeniden birleşmesi gerçekleşene kadar bir adım daha ilerleyecektir" dedi.

Çin Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua da yaptığı açıklamada, "Tayvan lideri göreve gelir gelmez 'tek Çin' ilkesine meydan okudu" ifadelerini kullandı.

"Ada çevresinde Çin'e ait 49 uçak, 26 gemi tespit edildi"

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 06.00'ya kadar Tayvan etrafında Çin'e ait 49 uçak, 19 savaş gemisi ve 7 sahil güvenlik gemisi görüldü. Uçaklardan 35'i Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçerek Tayvan Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdi. Tayvan ordusu durumu takip edip yanıt verdi" ifadeleri kullanıldı.

"Tayvan'ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı, Tayvan lideri Lai'nin yemin ederek göreve başlamasından 3 gün sonra Tayvan Boğazı'nda, adanın kuzey, güney ve doğusunda, Kinmen, Matsu, Wuqiu ve Dongyin adalarının çevresinde müşterek askeri tatbikat başlatıldığını duyurmuştu. "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve iki gün sürecek olan tatbikatların müşterek deniz-hava muharebesine hazırlık devriyesi, müşterek muharebe alanı ele geçirme ve kilit hedeflere ortak hassas saldırılar üzerinde yoğunlaştığı, Tayvan çevresindeki alanlarda devriyeyi ve birliklerin gerçek muharebe kabiliyetini test etmek için ada zincirinin içinde ve dışında entegre operasyonları da içerdiğini aktarmıştı. Tatbikatların aynı zamanda "Tayvan'ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı" işlevi gördüğü vurgulamıştı.

Çin ordusu tatbikatların Tayvan'ı kuşatacak şekilde gerçekleştirildiğini gösteren bir fotoğraf yayınlarken, tatbikatlar ilk kez Çin kıyılarına yakın adaları da kapsıyor. Pekin yönetimi, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayan adanın yeni lideri Lai Ching-te'yi Tayvan'ın bağımsız olduğunu ifade eden sözleri nedeniyle "ayrılıkçı" ve "sorun çıkaran" olarak nitelendirmişti.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. - TAİPEİ